Bundesliga : Dortmund peut compter sur le retour de Thomas Meunier

Les vérités de Thomas Meunier - Diables Rouges - 10/08/2020 Assez marqué par la façon dont sa relation s'est terminée avec le PSG et la communication autour de ce départ, Thomas Meunier avait envie de livrer ses vérités. Une façon d'adresser des messages aux supporters parisiens, mais aussi à ceux de son nouveau club : le Borussia Dortmund. Par l'intermédiaire de Duke Tshomba, qui l'a suivi lors de ses premiers pas en Allemagne, et par notre intermédiaire, c'est donc au public que Thomas Meunier s'adresse, et peut-être un peu à Leonardo aussi...