Bundesliga : Dortmund bat l'Union Berlin, Wolfsburg et Casteels efficaces à Stuttgart

Le Borussia Dortmund s’est imposé 2-0 face à l’Union Berlin mercredi dans le cadre de la 30e journée du championnat d’Allemagne. Chez les visités, Thorgan Hazard a été remplacé à la 59e et Thomas Meunier est resté sur le banc. Au classement, le Borussia est 5e avec 52 points, 4 de moins que Francfort (4e). L’Union Berlin (43 points) est 8e.

Résumé du match :

L’Union a manqué de peu le démarrage éclair après 12 secondes sur une erreur d’Emre Can mais Marcus Ingvartsen (ex-Genk) a envoyé le ballon au-dessus de la transversale. Après avoir digéré cette frayeur, Dortmund a fait le forcing et Hazard a profité de l’espace qui lui était accordé pour tenter une frappe des 20 mètres qu’Andreas Luthe a déviée (14e). Mais le gardien berlinois a été moins efficace quand il a tenté de récupérer le ballon dans les pieds de Marco Reus, lancé par Hazard. L’arbitre a sifflé un penalty qu’Erling Haaland a manqué mais, Reus a suivi et a marqué malgré un renvoi de Robin Knoche (27e, 1-0).

Après la pause, le BVB est directement entré dans la bataille avec Reus et Haaland, qui ont donné pas mal de souci à Knoche et à Christopher Trimmel. Sur un beau mouvement lancé par Jadon Sancho et relayé par Raphael Guerreiro, le tir au but de Jude Bellingham a été dégagé à même la ligne par Christopher Lenz (64e). Berlin a failli égaliser sur un coup franc de Max Kruse que Marwin Hitz a dévié de la main sur le poteau (65e). Mais sur une récupération de Mahmoud Dahoud, Julian Brandt a servi parfaitement Guerreiro (88e, 2-0).