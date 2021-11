Il revient et il marque déjà. Absent des terrains depuis le 19 octobre dernier, l’attaquant norvégien a fêté son retour en inscrivant un nouveau but acrobatique dont il a le secret après seulement… huit minutes sur le terrain.

Auteur de neuf buts en six rencontres de championnat avant ce week-end, le buteur du Borussia avait été tenu loin des terrains pendant un bon mois pour des problèmes musculaires. S’il était prévu qu’il ne soit pas au coup d’envoi, Haaland a, de nouveau, répondu aux attentes en inscrivant le troisième but de son équipe à dix minutes de la fin, seulement huit minutes après avoir fait son entrée sur la pelouse. Sur un très bon centre de Brandt, le cyborg norvégien se jette au deuxième poteau pour planter son dixième but de la saison en Bundesliga grâce à une reprise acrobatique.

Côté belge, Thorgan Hazard était toujours absent après son test positif au coronavirus alors qu’Axel Witsel n’a joué que cinq minutes. Seul Thomas Meunier était donc titulaire. En face, Dodi Lukebakio et Aster Vranckx étaient également sur la pelouse au coup d'envoi, contrairement à Sebastiaan Bornauw, resté sur le banc, et Koen Casteels, lui aussi positif au coronavirus.

Cette victoire permet à Dortmund de prendre provisoirement la première place avant le match du Bayern en début de soirée.