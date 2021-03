Bundesliga : Casteels encaisse après 673 minutes, Lukebakio monte et marque

L'invulnérabilité de Koen Casteels en Bundesliga a pris fin samedi après 673 minutes. Le gardien de but du VfL Wolfsburg a dû se retourner à la huitième minute du match qui l'opposait à son ancien club, le TSG 1899 Hoffenheim, samedi pour le compte de la 24e journée de championnat. Christoph Baumgartner a donné l'avantage à l'équipe locale. Wolfsburg s'est finalement incliné (2-1).

Casteels n'avait plus pris de but en championnat depuis le 16 janvier contre Leipzig (2-2). Il a ensuite aligné 7 "clean sheet" mais ne battra donc pas le record allemand détenu par l'ancien gardien Timo Hildebrand avec 884 minutes sans concéder le moindre but. Les Loups ont égalisé via Wout Weghorst (23e) mais Andrej Kramaric a donné la victoire aux locaux avant la mi-temps (41e).

Orphelin de son capitaine Dedryck Boyata, blessé à la cheville, le Hertha Berlin a pu compter sur son autre joueur belge pour s'imposer 2-1 contre Augsbourg. Monté au jeu à la 65e, Dodi Lukebakio a inscrit à la 87e minute le penalty de la victoire. Menés après deux minutes de jeu, les Berlinois ont donc trouvé les ressources pour inverser la tendance.

Stuttgart, avec Orel Mangala présent toute la rencontre et averti, a pris un point en déplacement à l'Eintracht Francfort (1-1). L'équipe du médian belge a mené l'espace de quelques secondes après le but de Sasa Kalajdzic (68e) mais Filip Kostic a égalisé dans la foulée (69e).

Au classement, Wolfsburg est troisième avec 45 points, Stuttgart 9e (33) et le Hertha Berlin 14e (21).