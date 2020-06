Bundesliga : Bayern Munich, les secrets d'une domination écrasante

Le Bayern écarte le Werder et s'offre son 8e titre d'affilée - Bundesliga - 17/06/2020 Munich a ramené les trois points de son déplacement à Brême (0-1). Une victoire qui permet au Bayern de remporter une nouvelle fois la Bundesliga. Les Bavarois a fait le job, ni plus ni moins. Un seul but - de l'inévitable Robert Lewandowski - a suffi a glané un titre - le 30e de son histoire - à la saveur particulière dans un stade vide ou presque. Alphonso Davies a été exclu pour une deuxième carte jaune à la 79e minute. Munich compte désormais 10 points d'avance sur son dauphin Dortmund, qui ne peut plus le rejoindre, avec trois matches seulement à jouer dont un ce mercredi contre Mayence (20h30), pour la 32e journée. Dans ce monde étrange du football au temps du Covid-19, le rigoureux protocole sanitaire a donné à la joie des joueurs des allures de célébration d'une équipe de juniors. Seuls les remplaçants et les encadrants admis sur le banc de touche ont pu partager les embrassades avec les onze joueurs sur la pelouse.