Bundesliga : Axel Witsel touché au tendon d'Achille, l'inquiétude s'installe

Edin Terzic, entraîneur du Borussia Dortmund, espère un retour rapide de son milieu de terrain belge Axel Witsel, qui a dû être remplacé en raison d'une blessure samedi. Il n'y a pas encore de diagnostic, a déclaré Terzic sur Sky après la victoire 1-3 de son équipe samedi au RB Leipzig.

"Il a senti quelque chose au tendon d'Achille" a quand même reconnu le technicien du Borussia. "Nous espérons obtenir des informations le plus rapidement possible et que cela ne prendra pas trop de temps".

Le Diable Rouge a dû quitter la pelouse de Leipzig à la demi-heure de jeu soutenu par deux membres de son staff. L'Euro 2020 se présentant dans quelques mois, l'inquiétude s'installe donc.