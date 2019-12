Bornauw, encore buteur, permet à Cologne de s'imposer à Francfort

Cologne a signé un petit exploit en allant s'imposer à Francfort mercredi soir dans le cadre de la 16e journée du championnat d'Allemagne de football (2-4). Menés 2-0 à la 30e, Hector (44e), Bornauw (72e), Drexler (81e) et Jakobs (90e+4) ont permis aux visiteurs de s'imposer. Au classement, Cologne se retrouve en 15e position avec 14 points tout comme Brême, 16e et barragiste.

Francfort, qui n'a plus gagné depuis le 2 novembre et son carton face au Bayern Munich (5-1), est 12e (18 points). Si Bornauw a marqué son troisième but de la saison, Birger Verstraete est resté sur le banc avec les vainqueurs.

Wolfsburg et Schalke ont partagé l'enjeu (1-1). Koen Casteels était bien dans le but des visités et Benito Raman est monté au jeu (70e) chez les visiteurs, qui ont ouvert la marque par Ozan Kabak (51e, 0-1). Kevin Mbabu a égalisé (82e, 1-1) pour Schalke, qui reste en 5e position (29 points). Les Wolves font aussi du surplace (8e, 24 points).