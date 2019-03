Benito Raman encore buteur avec Düsseldorf

Wolfsburg a battu 5-2, ce samedi, le Fortuna Düsseldorf, dans le cadre de la 26ème journée de Bundesliga. Trois Belges étaient sur le pelouse : Koen Casteels dans les buts de Wolfsburg et puis le duo habituel : Dodi Lukebakio - Benito Raman pour animer l’attaque du Fortuna.

C’est d’ailleurs l'attaque de Düsseldorf qui a ouvert la marque dés la 30e minute par l’intermédiaire du défenseur turc Kaan Ayhan d’un superbe coup-franc (obtenu par Lukebakio). Un but qui a réveillé les visités puisque Wolfsburg a, ensuite, marqué à quatre reprises, dont trois en cinq minutes (Mehmedi 34e, Weghorst 54e,59e et Knoche 57e).

Benito Raman , l’ancien du Standard et de la Gantoise a ensuite réduit le score à la 65e. Le Belge inscrit là son 7ème but en Bundesliga cette saison. En fin de match (88e) le Néerlandais Weghorst a coupé court à tout suspense, en marquant son 12ème but de la saison.

Score final 5-2 pour Wolfsburg et Casteels qui, grâce à cette victoire, se rapprochent du top 6 et donc des places européennes.

Dodi Lukebakio (21 ans) et Benito Raman (24 ans) compilent, à eux deux, 15 buts cette saison en Bundesliga.