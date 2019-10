Bayern Munich, des victoires qui alimentent la crise - © Guido Kirchner - Guido Kirchner/dpa

Bochum - Bayern en Coupe D'Allemagne (1-2) : Le résumé - Football - 30/10/2019 Encore une victoire laborieuse mardi soir en coupe d'Allemagne pour le Bayern Munich, et encore un concert de critiques, internes et externes, pour prédire au "Rekordmeister" des jours difficiles s'il n'améliore pas rapidement son jeu. "En première période, on a vu un festival de mauvaises passes", a pesté l'entraîneur Niko Kovac, "c'est clairement lié à l'état d'esprit!".