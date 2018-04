Batshuayi : "Chelsea était plutôt favorable à ce que je reste"

Dans une interview consacrée à Onze Mondial, Michy Batshuayi, auteur de 6 buts en 7 titularisations en Bundesliga avec le Borussia Dortmund, est revenu sur son passage de Chelsea à Dortmund : "J’avais un match avec Chelsea le lendemain, j’avais mis un doublé lors du match précédent, tout le monde comptait sur moi. Et d’un coup, alors que j’étais en balade dans la ville, je me suis retrouvé dans l’avion. D’un côté, j’étais content de partir parce que je savais que j’allais bénéficier de plus de temps de jeu. De l’autre, je venais d’enchaîner de très bonnes performances avec Chelsea et le club était plutôt favorable à ce que je reste."

Cette période londonienne fut délicate à gérer pour l'attaquant belge, disposant d'un temps de jeu maigre. Afin de garder la condition physique, l'ex-rouche a décidé de se mettre au futsal. Une activité pourtant interdite au sein de l'institution des Blues. "En club, tu n’as pas le droit mais moi, je faisais du futsal. Si je ne faisais pas du futsal, j’étais mort ! C’est impossible de pouvoir faire les rentrées que j’ai faites si tu ne fais rien à côté."

Actuel troisième de Bundesliga, les jaunes et noirs affrontent ce dimanche le VfB Stuttgart. Le club de la Ruhr comptera une nouvelle fois sur son homme en forme pour faire trembler les filets adverses et l'emmener vers une qualification pour la Champions League la saison prochaine.