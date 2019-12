Axel Witsel se remet de sa blessure au visage en famille en Laponie

Le temps des vacances arrive tout doucement pour les footballeurs de plusieurs championnats européens. Celles d'Axel Witsel ont débuté un peu en avance en raison d'une blessure au visage contractée chez lui dans un accident domestique. Il profite à présent de la neige, des balades en traîneau et de sublimes paysages en Laponie accompagné de sa famille. L'occasion de partager ses aventures sur les réseaux sociaux. On a donc pu apercevoir l'avancée de la blessure du joueur de Dortmund, fortement marqué autour des yeux et de l'arcade sourcilière.

Le Diable devrait être rétabli pour le prochain match du Borussia le 18 janvier à Augsburg.