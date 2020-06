Axel Witsel et Thorgan Hazard officialisent l'arrivée de Thomas Meunier à Dortmund

Thomas Meunier évoluera la saison prochaine sous les couleurs du Borussia Dortmund, où il vient de signer un contrat d'une durée de quatre ans. L'actuel dauphin du Bayern Munich en Bundesliga a officialisé ce jeudi l'arrivée du latéral droit des Diables Rouges qui, à 28 ans, était en fin de contrat au PSG après avoir passé quatre saisons à Paris.

"Le grand jour est arrivé !, a réagi Thomas Meunier sur les réseaux sociaux, alors qu'il semblait acquis depuis longtemps qu'il allait poursuivre sa carrière en Allemagne et que nous vous annoncions il y a une dizaine de jours que sa décision était prise. J'ai l'immense honneur de vous annoncer mon engagement avec le Borussia Dortmund ! Un nouveau chapitre s'ouvre à nous, à vous, à moi. Que de fierté de revêtir le maillot jaune et noir ! Le Borussia Dortmund joue exactement le genre de football que je veux jouer : passionnant, authentique et naturel. Le BVB est connu pour ses fans enthousiastes, et l'atmosphère qui régnait lors du match avec Paris au Signal Iduna Park a honnêtement influencé ma décision. Je suis ambitieux et je veux gagner des titres avec Dortmund, comme je l'ai fait avec Bruges et Paris."

Au BVB, qui sera toujours entraîné par le Suisse Lucien Favre la saison prochaine, l'ancien joueur du Club de Bruges retrouvera deux de ses coéquipiers chez les Diables Rouges, Axel Witsel et Thorgan Hazard.

Dans une courte vidéo diffusée sur les réseaux sociaux du club allemand, les deux compères ont d'ailleurs annoncé à leur manière l'arrivée de Thomas Meunier à Dortmund en énonçant le nom des joueurs belges actifs en Bundesliga... avant de vendre la mèche.

"Thomas Meunier est un joueur qui a prouvé sa qualité au plus haut niveau, notamment en Champions League et en équipe nationale sur une longue période, et son expérience nous fera beaucoup de bien", a déclaré le Directeur Sportif du Borussia, Michael Zorc, sur le site officiel du club.