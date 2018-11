Axel Witsel déjà indispensable à Dortmund

Ce n'était pourtant pas gagné. Le Borussia a déboursé 20 millions d'euros. Pour un joueur de 29 ans qui a joué un an et demi en Chine, c'est une somme considérable. Les septiques étaient donc nombreux. Et pourtant, quelques mois plus tard, Axel Witsel est devenu l'un des leaders du vestiaire. Il est un titulaire indiscutable. Sebastian Wrestling est journaliste pour le quotidien Funke Media. Il suit quotidiennement le Borussia.

"Axel Witsel est l'un des principaux transferts réalisés par le Borussia cet été. C'est vrai que le Borussia a déboursé la somme importante de 20 millions d'euros mais il est réellement devenu le boss ici à Dortmund, dans l'entrejeu. Il est vraiment très fort physiquement. Il est très bon balle au pied. Il est déjà devenu un leader."

Le Borussia est une jeune équipe . Les joueurs ont entre 18 et 25 ans. Sa position centrale sur le terrain, son expérience, ses 3 buts marqués depuis le début de la saison ont achevé de convaincre ces plus fervents détracteurs. Aujourd'hui, Manchester United le veut. Mais les supporters du Borussia ne veulent rien entendre.

"Il récupère beaucoup de balles.Il est très bon en défense. Et sur le plan créatif, il est très fort aussi." "Je l'aime depuis la Coupe du Monde. Il a très bien joué pour la Belgique. Il m'a laissé une bonne impression. Son transfert ici est une bonne chose pour lui et sa carrière."

On l'entend, Witsel est adulé ici au Borussia. Le Club de Bruges pourra le mesurer ce mercredi soir.