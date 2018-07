Axel Witsel a passé et réussi ses tests médicaux à Dortmund

Comme nous vous l’annoncions dimanche, Axel Witsel a passé ce lundi en fin de journée sa visite médicale au Borussia Dortmund. Il a réussi les divers tests proposés.

Le transfert du Belge dans le club allemand est donc en bonne voie et le retour en Europe du médian des Diables rouges semble de plus en plus proche.

Indiscutable au milieu de terrain en équipe nationale, Witsel a empilé 96 capes avec les Diables Rouges depuis 2008. Son passage en Chine, au Tianjin Quanjian, ne l'a pas pénalisé aux yeux du sélectionneur Roberto Martinez, qui ne l'aura fait souffler que face à l'Angleterre en phase de poules du dernier Mondial, où la Belgique a décroché la 3ème place.

Avant de s'envoler vers la Chinese Super League, le milieu de terrain avait porté les maillots du Standard (2006-2011), son club formateur, du Benfica (2011-2012) et du Zenit Saint-Petersbourg (2012-2017).