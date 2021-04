Avec Nagelsmann, l'entraîneur le plus cher de l'histoire, le Bayern fait le pari de la jeunesse

Le Bayern Munich n’a pas tardé à trouver un successeur à Hansi Flick, qui a annoncé son intention de quitter le club à l’issue de la saison. Le rekormeister a confié le poste à Julian Nagelsmann. Ce surdoué du coaching a signé un contrat de 5 ans. Le club bavarois a dû débourser 25 millions d'euros pour l'attirer. Une somme qui fait de lui, l'entraîneur le plus cher de l'histoire.



"La durée du contrat de Julian montre à elle seule à quel point il s'identifie au FC Bayern. Je suis convaincu que nous allons façonner l'avenir sportif du Bayern avec Julian Nagelsmann avec beaucoup de succès", a estimé Oliver Kahn, membre du directoire et futur patron du club.



De son côté, Nagelsmann a affirmé qu'il quittait Leipzig "avec le cœur lourd".



A 33 ans, l’Allemand est considéré comme l’un des coaches les plus prometteurs d’Europe. Malgré son (très) jeune âge, il possède déjà une expérience plus qu’intéressante.



Forcé d’arrêter sa carrière à 20 ans (en raison d’un risque d’arthrose au genou), il s’est rapidement tourné vers le coaching. Avec succès.



Phénomène de précocité, il est notamment le plus jeune entraîneur de l’histoire de la Bundesliga (28 ans) et le plus jeune entraîneur à diriger un match en Ligue des Champions (31 ans).



Il s’est révélé à la tête d’Hoffenheim avant de prendre la direction du RB Leipzig à l’été 2019. Pour sa première saison sur le banc, il a mené le club à la 3e place et en demi-finale de la Ligue des Champions. Le RB est actuellement 2e, à 7 points derrière… le Bayern.