Arjen Robben met un terme à sa carrière à 35 ans

"Forever a Bavarian" - Arjen Robben Bids Farewell to FC Bayern - 04/07/2019 Arjen Robben created his own "Happy End", as he called it when he scored the 5-1 against Eintracht Frankfurt. The emotional climax was to follow when the tearful Dutchman said his goodbyes to the Allianz Arena and FC Bayern fans. Dank je wel en tot ziens, Arjen!