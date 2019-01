Arjen Robben: "Je vais devoir me décider..."

L'ailier néerlandais du Bayern Munich Arjen Robben, 34 ans qui a annoncé son départ en fin de saison, après dix années de très bons et très loyaux services en Bavière, ne sait toujours pas ce qu'il fera ensuite.

"Je suis fier et heureux d'avoir reçu des offres de nombreux clubs", a-t-il avoué en conférence de presse mardi lors du stage à Doha. "Surtout pour mon père, qui est mon agent et mon conseiller. Pour le moment je me concentre encore exclusivement sur la suite de la saison avec le Bayern, mais je vais quand même devoir me décider. Notamment parce que mon choix impliquera une réorganisation de ma vie familiale. Je ne peux donc pas attendre la fin de la saison..."

L'Inter Milan, ce n'est pas un secret, figure au premier rang des clubs intéressés, tandis que les deux premiers amours de Robben, Groningue et le PSV Eindhoven, espèrent qu'il choisira de revenir au pays.

"Pour le moment, tout est encore ouvert", avoue-t-il. "Et comme je vous l'ai déjà dit, il est à la fois rassurant et gratifiant, de pouvoir examiner autant de propositions, avant de faire un choix définitif".