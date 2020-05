Aranguiz prolonge avec le Bayer Leverkusen jusqu'en 2023

Le milieu de terrain chilien Charles Aranguiz a prolongé de trois ans son contrat avec le Bayer Leverkusen où il est désormais engagé jusqu'en 2023, a annoncé vendredi le club, classé 5e du championnat d'Allemagne avant sa suspension.

"Je traverse une merveilleuse période ici et je vais tout faire pour que nous réalisions de grandes choses au cours des trois prochaines années", déclare l'international chilien de 31 ans, dont le précédent contrat s'achevait en juin prochain, dans un communiqué diffusé sur le site du club.

"Nous avons eu de nombreuses conversations intéressantes avec Charles ces dernières semaines, dont le souhait de rester correspondait totalement à ce que nous voulions. Charles est un joueur très important pour notre équipe", complète le directeur sportif de Leverkusen Rudi Völler.

"Cette saison s'annonce bonne, si, comme espéré, elle peut bientôt reprendre", se projette Aranguiz qui a disputé plus de 100 rencontres du championnat d'Allemagne depuis son arrivée à Leverkusen en 2015 en provenance de l'Internacional Porto Alegre au Brésil.

La Bundesliga est le grand championnat européen où le scénario de reprise post-confinement est le plus avancé, les ministres des sports des Länder estimant possible une reprise "mi-mai ou fin mai" et à huis clos, en accord avec les souhaits des clubs.