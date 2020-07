Andre Schürrle met un terme à sa carrière à 29 ans

Souvent considéré comme un grand espoir du foot allemand, mais peinant à justifier son statut de joueur phare, Andre Schürrle, champion du monde 2014 avec l’Allemagne, a annoncé vendredi dans le journal Der Spiegel qu’il mettait un terme à sa carrière. Pourtant le joueur n’était pas si vieux. Pire même, à 29 ans, il est normalement dans ce que l’on considère comme la période d’or d’un joueur de foot.

Mercredi, le Borussia Dortmund avait déjà annoncé qu’il avait rompu son contrat qui courait jusqu’en 2021. "J’ai longtemps réfléchi avant de prendre cette décision", a expliqué Schürrle qui se sentait souvent seul dans le monde du football. "Surtout lorsque l’on n’arrive pas à enchaîner les succès. Vous devez toujours jouer un rôle bien précis pour survivre dans ce monde."

L’ancien international n’avait plus d’avenir à Dortmund, le club d’Axel Witsel, Thorgan Hazard et Thomas Meunier. Transféré en 2016 en provenance de Wolfsburg, il n’avait jamais convaincu et avait été prêté à Fulham (2018-2019) et au Spartak Moscou (2019-2020). Le club russe avait décidé de ne pas lever l’option d’achat incluse dans le prêt. Formé à Mayence, Schürrle avait également joué à Leverkusen (2011-2013) et Chelsea (2013-2015).

Champion du monde 2014 avec l’Allemagne, il avait notamment inscrit un doublé lors de la mythique demi-finale remportée 1-7 face au Brésil. Sa dernière sélection avec la Mannschaft remonte au 22 mars 2017.