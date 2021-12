Allemagne : une toute première rencontre de football arrêtée après des insultes racistes, les deux équipes sont rentrées au vestiaire par solidarité

Aucun pays, aucune division ne semble épargné, les cris et insultes racistes pourrissent les stades de football comme la société à travers l’Europe. Cette fois, c’est en Allemagne qu’un joueur a été victime de cris racistes lors d’une rencontre de division trois. La réaction a été forte et exemplaire, les deux équipes ont quitté le terrain et la rencontre a été arrêtée par l’arbitre. En tribunes, l’auteur des cris a été rapidement repéré par les supporters autour de lui et les forces de l’ordre ont pris le relais.

Aaron Opoku, joueur allemand d’origine ghanéenne, évolue à Osnabrück. Il a été ciblé par des cris de singe émanant du camp adverse, de Duisbourg, alors qu’il se dirigeait vers le point de corner pour botter la phase arrêtée. Le joueur a immédiatement réagi aux insultes, d’autres joueurs l’ont rejoint et les 22 acteurs sont rentrés au vestiaire. Une réaction solidaire, courageuse, qui devrait servir d’exemples dans pareilles situations.