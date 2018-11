Alcacer a signé à Dortmund jusqu'en 2023

L'avant-centre espagnol Paco Alcacer, en prêt du FC Barcelone à Dortmund depuis le début de saison, a signé un contrat avec le club allemand jusqu'en 2023, a annoncé vendredi le Borussia, confirmant des informations données par la presse.

"Nous avons informé aujourd'hui le FC Barcelone que nous levions l'option d'achat", a déclaré le directeur sportif du BVB Michael Zorc. Le contrat court jusqu'au 30 juin 2023.

Le club ne dévoile pas le montant de la transaction, estimée entre 21 et 23 millions d'euros (plus cinq millions de bonus) par les journaux allemands Kicker et Bild, qui avaient révélé le transfert vendredi matin.

Alcacer a commencé la saison sur les chapeaux de roues avec Dortmund: "Toutes compétitions confondues, il a participé à huit matches officiels et marqué neuf buts en 303 minutes, soit un but toutes les 44 minutes", note Dortmund dans son communiqué. En Bundesliga, l'Espagnol a marqué six fois en huit apparitions.

"Paco s'est intégré très rapidement et est devenu un pilier de notre effectif", ajoute Michael Zorc: "Il a déjà été décisif pour nous dans des matches importants". Il a notamment marqué le but de la victoire 3-2 lors du "Klassiker" contre le Bayern Munich le 10 novembre.

Le club de la Ruhr, actuellement en tête de la Bundesliga, et aussi en position favorable pour se qualifier en Ligue des champions.

"Venir au Borussia Dortmund a été pour moi la bonne décision. Je vais tout faire pour les remercier de leur confiance, par mes performances et par mes buts", a dit le joueur, qui était relégué sur le banc à Barcelone, en concurrence notamment avec Messi, Suarez, Coutinho et Dembélé.