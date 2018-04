A moins de 2 mois du Mondial, Neuer a repris l'entraînement collectif

Le gardien de but allemand Manuel Neuer a repris l'entraînement collectif avec son club le Bayern Munich, vendredi, pour la première fois depuis sa fracture au pied, la 3ème consécutive au métatarse, survenue en septembre. Cette nouvelle intervient à moins de deux mois de du début Mondial en Russie où l'Allemagne défend son titre et à moins d'un mois de l'annonce de la sélection allemande par le coach national Joachim Löw.

"Nous sommes tous très satisfaits de l'évolution générale", s'est réjoui l'entraîneur du Bayern Jupp Heynckes.

Aucune date toutefois n'a été fixée quant à son retour en compétition pour le portier n°1 allemand. Neuer, 32 ans, entame la dernière partie de sa course contre-la-montre afin d'être prêt pour la Coupe du monde en Russie (14 juin-15 juillet).

Le Bayern jouera à Hanovre en Bundesliga samedi puis mercredi en demi-finale aller de la Champions League face au Real Madrid. Sven Ulreich continuera à défendre la cage munichoise.

Heynckes a estimé que "la discussion arrivait trop tôt" au sujet d'"un retour de Neuer entre les poteaux", mais a ajouté : "Je sais ce que je vais faire. J'ai un plan."

La saison de Bundesliga s'achève le 12 mai, et la finale de la Coupe entre le Bayern et l'Eintracht Francfort se joue une semaine plus tard.