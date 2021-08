On l'avait quitté le 22 mai dernier avec deux buts, ses 26e et 27e en Bundesliga, pour assommer Leverkusen et clore la saison en beauté. On a retrouvé Erling Haaland samedi, toujours aussi puissant et visiblement bien décidé à finir le chantier qu'il avait entamé la saison dernière.

Chignon au vent à la Zlatan, le phénomène norvégien a fait des misères à une pauvre équipe de Francfort, balayée dès l'entame du match (5-2). Haaland s'est d'abord mué en double-passeur, pour Reus et Thorgan Hazard, pour mettre son équipe sur les bons rails et prouver, à ses quelques derniers détracteurs, qu'il n'est pas seulement qu'un égoïste pur buteur racé.

Intelligent dans son rôle de pivot pour distribuer et ouvrir le jeu, il s'est ensuite chargé de planter le but du K.O (celui du 3-1) juste avant la mi-temps en négociant parfaitement son face à face avec Kevin Trapp.

Imperturbable, Haaland a poursuivi son monstrueux récital personnel après la mi-temps, mettant d'abord Reyna (chanceusement, ou pas ?) sur orbite pour s'offrir son 3e assist de l'après-midi, avant de parachever sa prestation XXL en plantant son 2e but personnel.

Faites le calcul, sur les 5 buts marqués par Dortmund, Haaland a délivré trois roses et planté deux banderilles lui-même. Une façon idéale de recommencer la saison. Une façon idéale, aussi, de braquer encore un petit peu plus les projecteurs sur sa personne. On rappelle qu'il est courtisé par la plupart des grands clubs européens. Et que ce genre de prestations va encore rendre la tâche de Dortmund un peu plus difficile...pour le garder.