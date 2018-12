10e victoire pour Witsel et Dortmund, toujours solides leaders en Bundesliga

Tenu en échec 0-0 par Bruges mercredi en Ligue des Champions, le Borussia Dortmund a retrouvé le chemin du succès samedi lors de la 13e journée de Bundesliga en s'imposant 1-0 face à Fribourg. L'équipe d'Axel Witsel, présent sur la pelouse toute la rencontre, reste invaincue dans la compétition.

Les 'Borussen' ont fait la différence à la 40e minute grâce à un penalty de Marco Reus. En fin de rencontre, Paco Alcacer s'est chargé d'inscrire un 10e but en 8 rencontres de Bundesliga disputées (90e+1). Witsel s'était signalé avec une frappe puissante mais non cadrée à l'heure de jeu.



Au classement, Dortmund mène le bal avec 33 points, 7 de plus que le Borussia Mönchengladbach de Thorgan Hazard qui doit encore se déplacer à Leipzig dimanche. Vainqueur 1-2 dans la douleur contre le Werder Brême, le Bayern retrouve des couleurs et s'installe provisoirement à la 3e place avec 24 points.