100% sports : un rendez-vous digital quotidien à partir du 29 août

La rédaction sports de la RTBF fait sa rentrée ! Cette année, la RTBF Sport se réinvente avec un nouveau rendez-vous quotidien. 100% sport : un journal 100% digital quotidien du lundi au dimanche ! En 4 minutes et 59 secondes, la rédaction vous emmène pour un survol de l'actualité du jour. Benjamin Deceuninck, David Bertrand et François Zaleski assureront chacun à leur tour la présentation de ce nouveau rendez-vous incontournable pour les fans de sports. Ce sera tous les soirs sur le média RTBF Sport à partir du 29 août à 19h ! Le journal du digital commencera fort et coïncidera avec le début du Tour de France, le GP de Belgique, les Diables rouges et le calendrier fou du sport au mois de septembre

Autre rendez-vous à ne pas rater 27 septembre : la RTBF Sport dit au revoir au Week-End Sportif, votre vieux compagnon qui vous accompagne depuis plus de cinquante ans. Place désormais à cette nouvelle marque : 100% Sport, tous les dimanches à 18h30. Jérémie Baise vous accueillera en compagnie de ses chroniqueurs et chroniqueuses Duke Tshomba, Pholien Systermans, Eléonor Sana et Amal Amjahid pour revenir sur l'actualité sportive de la semaine

La Tribune fera également sa rentrée le 7 septembre. Sans Michel Lecomte, qui passe le flambeau à Benjamin Deceuninck, mais avec Cécile De Gernier et Swann Borsellino qui rejoignent l'équipe de manière permanente.