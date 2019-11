'Zorro Hazard' célébré en Une de Marca après sa performance face à Eibar

Eden Hazard n'a pas marqué de buts mais bel et bien des points aux yeux de tous les observateurs samedi lors de la victoire du Real Madrid 0-4 à Eibar. Déroutant sur son flanc gauche, il s'est lancé dans plusieurs dribbles dont il a le secret et qu'il n'avait pas encore montré avec continuité cette saison. Le Diable rouge a notamment provoqué un penalty pour le deuxième but des siens. Une prestation aboutie pour Hazard, remplacé à la 72e minute par Vinicius.

Le quotidien sportif espagnol 'Marca' a célébré cette performance avec un photo du Diable rouge en Une de son édition du lundi. "Eden commence à laisser sa trace au Real", écrit Marca qui illustre ses paroles avec la marque du 'Z' de Zorro à la place du 'Z' de Hazard. "Le Belge a été le meilleur des 'Blancos' contre Eibar", ont-ils ajouté.