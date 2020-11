Zidane : "Hazard ? Du bon boulot mais il faut encore travailler"

Le Real Madrid a obtenu une victoire capitale mardi soir en gagnant 3-2 face à l’Inter pour se relancer dans le groupe B de la Ligue des Champions dont il est toujours 3e.

Titularisé pour la première fois en Europe cette saison, Eden Hazard a reçu la confiance de Zinedine Zidane et a disputé 64 minutes. Une bonne heure de jeu donc pour le Diable rouge qui n’a certainement pas brillé – c’est logique – mais qui a tenté quelques accélérations intéressantes en première période dont notamment celle qui a provoqué le corner sur lequel Sergio Ramos a fait 2-0.

Plutôt effacé après la pause, il a laissé sa place à Vincius Jr. (64e) quelques minutes après une vilaine semelle de Brozovic (51e). "Il a reçu un coup assez fort mais rien de plus", a rassuré Zidane après la rencontre.

Le coach français du Real Madrid a ensuite évalué la prestation de son ailier gauche, remplacé en même temps qu’Asensio. "Hazard et Asensio ont fait un bon travail et avec les changements, on a pu profiter des espaces que nos adversaires nous ont laissés. Eden et Marco (Asensio) doivent encore travailler parce qu’ils ont été longtemps absents. Il n’y a pas beaucoup d’autres interprétations à avoir. Lorsque j’ai fait ces changements, il fallait apporter quelque chose à l’équipe et ça s’est bien passé avec Vincius et Rodrygo."

Un changement en effet gagnant pour les Madrilènes puisque les deux joueurs ont confectionné le but du 3-2 final à dix minutes du terme.

Titulaire pour la deuxième fois consécutive après son but contre Huesca en Liga, Hazard pourrait enchaîner un troisième match dimanche face à Valence (21h) avant la trêve internationale.