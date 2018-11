Youri Tielemans : "Je ne regrette pas d'avoir rejoint Monaco"

En l'absence de Kevin De Bruyne blessé, Youri Tielemans a pris une nouvelle dimension chez les Diables rouges. Titulaire lors des 5 derniers matches, il s'est épanoui au milieu du jeu de notre équipe nationale.

Cela contraste évidemment avec ce qu'il vit actuellement à Monaco (19ème sur 20 en Ligue 1 avec seulement 7 points en 13 journées).

"Je retrouve l'équipe nationale avec plaisir. C'est une bouffée d'oxygène d'être ici. Je n'ai pas envie de mentir sur le cas Monaco. Après une bonne semaine de travail, tu t'inclines, cela fait évidemment mal mais on reste positif. On cherche des solutions, on se remet sans cesse en question. Cela peut paraître un cliché mais avec le travail, cela va finir par payer. Il manque juste une victoire pour renverser les choses", avoue-t-il.

Et de poursuivre : "Je ne regrette pas d'avoir rejoint Monaco la saison passée. Je suis convaincu que c'est un bon choix pour moi dans l'évolution de ma carrière".

Monaco compte actuellement 16 joueurs blessés, cela n'aide évidemment pas. "On a beaucoup de blessés, cela joue un peu dans nos résultats mais ce n'est pas une excuse."

Enfin, au sujet de Thierry Henry, le T2 des Diables rouges devenu T1 sur le Rocher, il souligne : "Il a pris un peu de distance avec les joueurs en tant qu'entraîneur principal. C'est quelqu'un qui reste cependant très cool en dehors du terrain. C'est clair que sur le terrain, cela bosse et cela ne rigole pas".

Au sujet des deux prochains matches des Diables (Islande et Suisse), il est persuadé que "la Belgique devrait remporter deux succès si elle pratique son football. Les deux matches sont importants à nos yeux".