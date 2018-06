Youri Tielemans : "Je ne pense pas que c'est l'année ou jamais pour la Belgique"

C'est du banc que Youri Tielemans a vécu le premier match des Diables rouges face au Panama dans cette Coupe du Monde. A 21 ans, le plus jeune du groupe, dispute son premier Mondial et il savoure tous les moments passés en Russie : "Je vis très bien cette première expérience en Coupe du Monde. Je me prépare bien au cas où l’entraîneur a besoin de moi. Il y a beaucoup de pression et d’attente du public. C’est une belle expérience à vivre. Le fait de vivre un mois complet tout un groupe et le staff, c’est une expérience inoubliable et exceptionnelle. Cela fait un an et demi que je suis le plus jeune, je suis habitué".

Le milieu de terrain de l'AS Monaco essaie de son côté "de profiter à chaque entrainement, et de profiter de chaque moment" en Russie. "C'est quand même la Coupe du monde", s'exclame-t-il. "Et les entraînements sont 'fun', il y a une bonne ambiance".

Et de préciser : "Je n’ai pas vraiment d’objectifs dans cette Coupe du Monde. J’espère avoir un peu de temps de jeu comme les 23 qui sont là. On a un objectif de groupe. On veut aller le plus loin possible dans ce Mondial. Le premier match s’est bien déroulé."

Questionné par la presse sur une éventuelle position de "successeur" de Kevin De Bruyne dans le groupe, Youri Tielemans a souligné les qualités de son aîné: "Kevin est un exemple, car il a une bonne vision du jeu et garde toujours son calme. Je suis ici pour apprendre de tels joueurs", a-t-il assuré. "Mais j'ai aussi mes propres qualités, avec lesquelles je peux apporter quelque chose à l'équipe".

Certains estiment que Tielemans est le chouchou du coach qui le cite régulièrement parmi les joueurs qui constituent l'avenir de notre équipe nationale. Alors être considéré comme le chouchou de Roberto Martinez, cela l'agace-t-il ? "Cela ne m’énerve pas. C’est bon enfant et rigolo. Il n’y a pas de chouchou. C’est à moi de lui redonner la confiance qu’il m’accorde."

L'entraîneur des Diables sait mettre en confiance et a compris aussi comment il devait procéder afin que les joueurs se sentent bien dans leur peau, sachant que la compétition pourrait être longue. Après avoir mis tous les Diables au repos mercredi, un barbecue sera organisé avec les familles après le match contre la Tunisie.

"C’est vraiment bien car on en a aussi besoin, affirme Youri Tielemans à notre micro. Certaines familles ne viendront pas comme la mienne malheureusement mais c’est une bonne initiative de la part de l’entraîneur et du staff. On est fort à l’écart et isolé, des initiatives pareilles cela redonne de la fraîcheur mentalement".

On doit d’abord gagner le match de samedi avant de penser à l’Angleterre...

En espérant que l'affrontement face aux Aigles de Carthage ne se termine pas sur une fausse note. "Les Tunisiens ont perdu le premier match et ils vont tout donner pour espérer rester dans la compétition. A nous d’être vigilants et à nous mettre à l’abri pour la suite du tournoi", confie-t-il.

Une victoire contre la Tunisie associé à un succès des Anglais contre le Panama et le dernier match entre la Belgique et l'Angleterre pourrait presque être considéré comme un amical. "Belgique-Angleterre, ce n’est jamais amical (sourire), insiste Tielemans. Cela ira à fond et tout le monde sera concentré pour gagner. Le fait qu’il y ait beaucoup de Diables qui évoluent en Angleterre, cela aide à la compétitivité. On doit d’abord gagner le match de samedi avant de penser à l’Angleterre jeudi. Honnêtement, on regarde match par match. On sait qu’on pourrait tomber contre le Brésil ou l’Allemagne à un moment donné mais, vous savez, pour aller le plus loin possible, on devra passer par des équipes comme celles-là. On verra au moment voulu."

Et de conclure : "La Belgique peut aller jusqu’au bout mais je ne pense pas que c’est l’année ou jamais. Il y a d’autres générations qui arrivent et on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais, cette année cela peut être bien (sourire)".