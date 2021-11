Youri Tielemans forfait pour les matches des Diables rouges

Youri Tielemans ne pourra pas participer aux deux prochains matches des Diables rouges face à l’Estonie (13/11) et le Pays de Galles (16/11). Sorti sur blessure dimanche face à Leeds United suite à un contact avec le gardien adverse, le médian de Leicester City souffre d’une blessure à la cheville et au mollet, révèlent nos confrères néerlandophones de Het Laatste Nieuws et de Het Nieuwsblad.

Les premiers examens passés par le Diable rouge font présager une indisponibilité de deux à trois semaines, apprend-on encore.

Roberto Martinez devra donc composer avec une nouvelle absence après celles de Michy Batshuayi et Romelu Lukaku.