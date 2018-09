Youri Tielemans: "C'est aussi important de ne pas encaisser"

La Belgique a été sans pitié pour une Ecosse plutôt faiblarde. 0-4, score final.

"Dès le départ on a montré qu’on avait envie de jouer au ballon de faire le jeu et de créer des occasions. On s’en est créé beaucoup, on a marqué quatre buts, on n’en a pas encaissé. Je pense que c’est aussi important (ne pas encaisser)", a expliqué Youri Tielemans à notre micro.

Et de poursuivre : "Je suis assez satisfait de ma prestation. Ça s’est très bien passé ce soir. Avec l’aide des équipiers, c’est toujours plus facile. J’étais bien en jambes. Je devais jouer vers l’avant et garder le ballon un maximum. Défensivement avec Mousa on a bien bloqué les contre-attaques, ça s’est très bien passé avec lui."

Le Monégasque a tenu aussi à souligner les prestations des petits nouveaux. "Beaucoup de jeunes talentueux arrivent et poussent derrière. C’est important de les faire venir dans le groupe petit à petit pour les faire acquérir de l’expérience comme je l’ai vécu et comme d’autres le vivront. C’est bien pour l’équipe nationale et pour le futur", a-t-il conclu.