Youri Tielemans avec les Diables Rouges : "On a une Coupe à gagner"

Youri Tielemans est l'un des Diables Rouges qui évoluent en Angleterre, à Leicester. Le match de dimanche en Ligue des Nations sera donc particulier pour lui. "Je n'ai pas envie de me faire charrier quand je rentre", a souri le médian vendredi en conférence de presse.

"La victoire sera très importante", a expliqué Tielemans. "Nous avons envie de nous racheter après la défaite du match aller (2-1) et de décrocher la qualification."

Leicester est actuellement leader de la Premier League et reste sur six succès de rang, toutes compétitions confondues. "L'élan est très positif. C'est sûr que venir en équipe nationale coupe un peu cet élan. Parfois ça fait du bien, mais ici ça coupe un peu. J'ai hâte de retourner là-bas après avoir décrocher deux victoires ici", a souri Tielemans. "Je suis dans une position très chanceuse: leader en Angleterre avec Leicester et N.1 mondial avec la Belgique. Avec Leicester, nous avons réussi un excellent début de saison. Avec la Belgique, on se bat pour la première place du groupe. Ce sera un match très combattu et intéressant contre l'Angleterre. Pareil contre le Danemark ensuite. L'enjeu en Ligue des Nations, il est là. Il y a une coupe à aller gagner."

Cela fait maintenant quatre ans que Tielemans évolue avec les Diables. "J'ai évolué à chaque rassemblement, comme joueur et comme personne. Je me suis rapproché de mes équipiers. Je ne me considère pas comme un ancien, mais je sens que je fais pleinement partie du groupe", a-t-il confié. Son entrée en jeu contre la Suisse (2-1) a eu un impact très net sur la rencontre. "Je montais au jeu et je voulais tout donner pour renverser la situation. Cela a réussi. Nous étions avec une équipe nouvelle sur le terrain. Je voulais donner de la confiance aux joueurs qui avaient disputé une moins bonne première mi-temps."

La Belgique affrontera l'Angleterre dimanche et le Danemark trois jours plus tard. Actuellement, les Diables Rouges sont en tête du groupe avec 9 points. Danois et Anglais suivent avec 7. L'Islande est bloquée à 0.

La phase finale de la compétition se déroulera du 6 au 10 octobre 2021. En principe, le vainqueur du groupe 1 accueillera le tournoi, l'Italie, les Pays-Bas et la Pologne ayant déclaré leur intérêt pour son organisation.