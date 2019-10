Yari Verschaeren : "Dans ma tête, c’est comme si je frappais un penalty dans mon jardin " - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA

Yari Verschaeren: "C'est un rêve depuis que je suis jeune, depuis que je joue au foot" - Belgique... Yari Verschaeren, 18 ans, a inscrit son premier but chez les Diables rouges. Le huitième du festival contre Saint-Marin (9-0). Ce but a fait suite à une scène sympathique, car Yannick Carrasco a "offert" le ballon au jeune anderlechtois afin qu'il botte ce coup de réparation. Un geste qu'il a évidemment beaucoup apprécié, pour un moment inoubliable. "C'est vraiment magnifique. C'est un rêve depuis que je suis jeune, depuis que je joue au foot. Et maintenant je l'ai réalisé ça fait vraiment plaisir" a déclaré Yari, encore émerveillé par sa soirée. Il l'avoue il a été un peu étonné de se voir confier le ballon pour tirer ce penalty: "Je suis encore jeune, je viens d'arriver. Tout le monde veut marquer, c'était vraiment bien de la part de Yannick de me donner le ballon. Je le remercie vraiment, mais aussi l'équipe qui me soutient tout le temps." Tout le monde était heureux pour le jeune joueur: "Je crois que eux aussi ils voulaient que je marque quand même un but. Ca me fait vraiment plaisir." Il l'avoue il était un peu stressé en s'élançant pour tirer le penalty, mais il avait un petit truc pour se rassurer "Dans ma tête, c'est comme si je frappais un penalty dans mon jardin." Un sacré jardin.