Yannick Carrasco suspendu par le Dalian Yifang et prié de s'excuser

Carrasco : " Je veux rentrer en Europe, un club est fortement intéressé " - Diables rouges -... Quelques heures après avoir retrouvé les Diables Rouges, Yannick Carrasco s’est exprimé sur son avenir, la Chine et les futurs matchs de qualifications contre le Kazakhstan et l’Ecosse samedi et mardi prochains.