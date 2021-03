Le jeu va se faire de plus en plus fréquent jusqu'à l'Euro 2021 : qui pour endosser une position de titulaire dans le onze de Roberto Martinez ? Parmi les postes qui suscitent des discussions, celui de flanc gauche. Carrasco, Thorgan Hazard, Timothy Castagne ou Nacer Chadli s'y sont tous relayés récemment et il est encore difficile de voir clair dans le jeu du sélectionneur catalan quant à la préférence qu'il nourrit.

Sur le plateau d'Extra Time, équivalent néerlandophone de La Tribune, l'ancien attaquant des Diables Rouges Gert Verheyen a exprimé son avis, au regard des prestations récentes des uns et des autres. "Carrasco a été excellent dans le derby madrilène". "Quand Carrasco est au top, il est meilleur que Thorgan Hazard", a-t-il déclaré, louant par ailleurs son travail défensif. Cette saison, Yannick Carrasco a été l'un des éléments déterminants du changement tactique de Diego Simeone. L'Argentin a remodelé son 4-4-2 historique en 3-5-2 à plusieurs occasions, ce qui a permis à Carrasco de s'exprimer dans le rôle qui lui est a priori dévolu en équipe nationale : celui de flanc gauche complet. Lors du derby madrilène, Diego Simeone est repassé dans un système à 4 derrière, ce qui a permis à Carrasco de s'exprimer plus librement offensivement.

Nordin Jbari va même plus loin sur le plateau de La Tribune : "Carrasco, si Martinez change son système, c’est énorme. En un contre un, c’est le meilleur. En Espagne, il tue tout le monde. Avec un 4 derrière, il doit moins défendre."