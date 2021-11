Yannick Carrasco : "Mes liens avec le coach ont toujours été bons, même pendant l’Euro"

Auteur d’un magnifique but lors du match de qualification pour le Mondial face à l’Estonie, que la Belgique a brillamment remporté dans un Stade Roi Baudouin presque rempli, Yannick Carrasco a tiré tous les bénéfices d’un match où il a trouvé sa place comme titulaire.

"C’était un beau but mais pour le même prix ça passait au-dessus, cette fois-ci c’était dedans. Je suis très fier du but et merci à l’équipe. Quand on est en confiance il y a plus de choses qui nous réussissent" confie le joueur à l’issue du match.

"Le public a répondu présent, on a essayé de transmettre une belle énergie. On doit continuer comme ça et s’améliorer pour arriver au top à la Coupe du Monde" explique l’ailier gauche de l’Atlético Madrid. Yannick se rend compte de l’importance de cette cinquième qualification consécutive pour une compétition internationale : "c’est le travail qui paye. On doit continuer et ramener quelque chose de cette Coupe du Monde."

Yannick Carrasco a évoqué ses liens avec le coach, Roberto Martinez : "Nos liens ont toujours été bons, même pendant l’Euro, il est le coach donc il prend les décisions. Bien sûr j’étais frustré d’avoir été éliminé et aussi de ne pas avoir pu aider l’équipe. On a eu une discussion et il reste le coach et on doit essayer de répondre présent à chaque minute qu’on reçoit."