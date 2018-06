Yannick Carrasco : "C'est le pays qui va nous pousser le plus loin possible"

Yannick Carrasco a surpris bien des observateurs en janvier dernier lorsqu'il a décidé de quitter l'Atlético Madrid pour rejoindre la Chine et le modeste club de Dalian Yifang.

"Cela n'a rien avoir avec l’Europe, c’est une autre culture. Je savais à quoi m’attendre. Quand tu sors d’un grand club comme l’Atlético… les structures ne sont pas les mêmes. Là-bas ils ont envie de grandir", concède-t-il.

Il a, en quelque sorte, imité Axel Witsel. Dans le rôle qu'il occupe sur le flanc gauche en équipe nationale, il est nécessaire de posséder un joueur aux capacités physiques exceptionnelles. D'où les craintes de le voir s'exiler dans un championnat chinois au niveau nettement moins relevé que les grands championnats européens.

"Je n'ai rien perdu de ma condition physique acquise à l’Atlético mais c’est sûr que je me suis beaucoup entraîné pour la Coupe du monde. Chacun a son avis, on ne peut pas plaire à tout le monde. Ce que je dois faire, c’est le montrer sur le terrain. Et puis, j’ai une chance qui est génétique, j’ai toujours eu une bonne condition physique. J’ai travaillé dur en Chine où cela ne fait que 4 mois que je suis présent et enfin j’ai travaillé dur avec un collègue de Lieven (kiné de l’équipe nationale belge, ndlr). On travaillait plusieurs heures par jour en salle", souligne-t-il.

Et de préciser : "Mon poste en Chine n’a rien avoir avec celui que j’avais à l’Atlético. Ça me fait du bien d’avoir des matches amicaux avant la coupe du monde mais moi je me sens mieux sur le couloir gauche. Chaque joueur offensif préfère attaquer que défendre mais je n’ai pas de souci avec le travail défensif car c’est dans ma mentalité depuis mon passage à l’Atlético".

Les fans belges étaient plus de 1600 ce vendredi pour soutenir les Diables à l'entraînement. De quoi réchauffer les cœurs de nos internationaux qui ne sont pas insensibles à un tel soutien.

"C’est le pays qui va nous pousser le plus loin possible. Pour un joueur de foot, avoir les supporters derrière soi, c’est très positif. Si tout le monde est contre nous, cela nous démoralise un peu. On a la chance d’avoir tout le pays derrière nous. Ce matin, avec les enfants, c’était fantastique", a-t-il dit.

Et ce même si, contre le Portugal, il y a eu quelques coups de sifflets. "L’humain veut toujours plus et cela nous pousse à mettre la barre plus haut. Il y a pas mal de grands pays qui n’ont pas fait de bons résultats pendant ces matches de préparation. Nous, on a fait 0-0 contre le Portugal qui est champion d’Europe, il ne faut l’oublier non plus. C’était le premier match après un bon moment. Et puis, on a gagné le deuxième match ".

Carrasco est parti en Chine mais a gagné un trophée à distance avec ... l'Europa League (victoire de l'Atletico contre l'OM) : "Je l’ai gagné mais la partie la plus importante je ne l’ai pas jouée. Il y a mon nom au palmarès mais pour moi, c’est quand tu la soulèves que tu peux dire que tu es champion d’Europe".

Une coupe, il aura peut-être l'occasion d'en soulever une le 15 juillet prochain. Il y croit.

"Je n’arrête pas de le dire à mes proches, un tournoi c’est un tournoi. Il y a plein de facteurs et de détails et de chance pour arriver à la fin. Je pense match après match. Il y a désormais le Costa Rica et il faut réparer nos petites erreurs du match face à l’Egypte et puis monter étape par étape", conclut-il.