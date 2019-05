Yannick Carrasco à nouveau déterminant dans la victoire de Dalian Yifang

Yannick Carrasco a aidé son équipe chinoise Dalian Yifang à remporter sa troisième victoire de la saison en championnat, dimanche. Carrasco et ses coéquipiers se sont imposés 1-0 face à Shanghai Shenhua. Le Diable Rouge a délivré le corner et l’assist sur le seul but du match inscrit par le Slovaque Marek Hamsik, capitaine de Naples pendant de nombreuses années.

Carrasco a déjà inscrit sept buts et délivré deux passes décisives en dix matchs de championnat. Dalian Yifang monte à la 9e place avec treize points en onze matchs.

Plus tard dans la journée (à 13h35 heure belge), un duel belgo-belge est prévu en Super League chinoise. Marouane Fellaini et Shandong Luneng reçoivent le R & F Guangzhou de Mousa Dembélé.