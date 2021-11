Wout Faes, l'homme de fer qu'on n'attendait peut-être pas (encore) chez les Diables

Une fois n'est pas coutume, Roberto Martinez avait semble-t-il décidé de ranger ses principes conservateurs au placard puisqu'il a convoqué deux nouveaux joueurs pour le prochain. rassemblement des Diables. Dante Vanzeir, dont la sélection était pressentie après un excellent début de saison avec l'Union, mais aussi Wout Faes, un défenseur qu'on n'attendait peut-être pas forcément.

Et pourtant, le très robuste (1m87) défenseur de 23 ans a su profiter des blessures de Zinho Vanheusden et Sebastiaan Bornauw pour se frayer une petite place au soleil chez les Diables. En net retard (sur papier) dans l'esprit de Martinez par rapport aux deux défenseurs sus-nommés, il les dépasse provisoirement et intègre le noyau de 29 joueurs sélectionnés.