Wout Faes, Diable novice… mais ambitieux : "Content d’être là, mais je veux déjà montrer ce que je vaux"

Parfait novice, Wout Faes a fait ses toutes premières foulées avec les Diables cette semaine. A 23 ans et après un excellent début de saison avec Reims, il croque à pleine dents cette première sélection en équipe nationale. C'est forcément détendu et le sourire aux lèvres que l'ancien Anderlechtois s'est présenté en conférence de presse ce jeudi.

"Si je suis content d'être là ? Evidemment que je le suis, c'est normal, non ?" rigole-t-il pour entamer la conférence de presse. "Je l'ai appris en sortant de l'entraînement. Ma copine m'avait appelé et j'avais quelques messages. Et depuis, j'ai le sourire..."

Après avoir fait ses gammes à Reims, Faes se retrouve donc à côtoyer le gratin du football mondial chez les Diables. Une juste récompense pour le défenseur, qui oscille entre l'envie de s'intégrer, et celle, déjà affirmée, de se montrer : "Ce camp va me permettre de prendre mes marques, de voir comment l'équipe fonctionne, comment le staff fonctionne. Je veux me mettre à l'aise mais je suis aussi ambitieux. Je veux montrer au coach ce que je vaux. Oui, ça va être difficile de prendre la relève de la génération actuelle, mais on en est capable."

Un discours empli de maturité et de sérénité pour un homme qui, rappelons-le, découvre l'univers médiatique et sportif des Diables.

Comment explique-t-il du coup cette montée en puissance et cette sélection salvatrice alors qu'il y a quelques mois, plus grand monde ne parlait de lui après son exil à Reims ? "J'ai débarqué à Reims, j'ai commencé à jouer tout de suite. Je pense que c'est cette constance qui a fait la différence, le fait que je joue tout le temps. Le coach là-bas me demande d'être un leader et avec l'expérience, je vais encore devenir meilleur" analyse-t-il.

Reste aux Diables à finir le travail et de se qualifier contre l'Estonie. "Tout le monde est focus" conclut Faes.