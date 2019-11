Wolverhampton et Dendoncker qualifiés pour les seizièmes d'EL

Wolverhampton a assuré sa place pour les seizièmes de finale de l'Europa League jeudi en ramenant le point du match nul de Braga (3-3) lors de la 5e journée de la phase de poules dans le groupe K. Les coéquipiers de Leander Dendoncker, deuxièmes (10 points) à une unité de leur adversaire du jour, ne peuvent plus être rejoints au classement par le troisième, le Slovan Bratislava (4 points). Les Slovaques ont été battus sur le fil par le dernier Besiktas (2-1) qui en a profité pour prendre ses trois premiers points dans la compétition.

Dendoncker, titulaire, et ses partenaires auraient pu s'emparer de la première place du groupe en cas de victoire à Braga. Les Anglais ont rapidement été menés à la suite d'une réalisation d'Horta (6) avant d'inverser complètement la rencontre en première période via Jimenez (14), Doherty (34) et Traore (35). Cependant, les Portugais ont trouvé les ressources nécessaires après le repos pour revenir au score grâce à Paulinho (64) avant d'arracher le match nul par l'intermédiaire de Fransergio (79).

Dans le groupe L, l'AZ, avec Stijn Wuytens pendant 60 minutes, n'avait besoin que d'un point contre le Partizan Belgrade pour rejoindre le prochain tour. Les Néerlandais ont cependant bien failli s'incliner en concédant deux buts en première période des oeuvres d'Asano (16) et de Soumah (27). Alkmaar, pourtant réduit à dix à la 84e à la suite de l'exclusion de Boadu, a pu compter sur un doublé de Druijf (88, 90+2) dans les ultimes minutes pour sauver un point synonyme de qualification.

L'AZ, deuxième avec 9 points, disputera la première place du groupe L à Manchester United (10 unités) aux Pays-Bas lors de la dernière journée.