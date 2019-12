Wolfsburg et Casteels font plier Mönchengladbach dans les arrêts de jeu, Leipzig nouveau leader

Le Borussia Mönchengladbach, battu dans le temps additionnel ce dimanche à Wolfsburg (2-1), cède la place de leader de la Bundesliga à Leipzig au soir de la quinzième journée. Le Diable Rouge Koen Casteels a disputé toute la rencontre dans les cages des Loups.

Le RB, vainqueur 0-3 samedi à Düsseldorf, compte 33 points. Mönchengladbach, qui était en tête depuis le 6 octobre et la septième journée, suit à désormais deux longueurs (31 points).

Le Borussia Dortmund et le Bayern Munich, également vainqueurs ce week-end, occupent les troisième et quatrième places, qualificatives pour la Champions League, avec respectivement 29 et 27 points.

Dans un match très rythmé et souvent spectaculaire, Wolfsburg a ouvert le score dès la 13ème minute par Xaver Schlager, mais Mönchengladbach a égalisé quasiment sur l'engagement par son jeune international suisse Breel Embolo (15' 1-1). Wolfsburg, qui avait tiré deux fois sur les montants, a plié le match dans le temps additionnel par Maximilian Arnold (91' 2-1).