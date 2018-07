Witsel : "Prendre la 3e place et terminer le Mondial sur une bonne note"

J-1 avant Belgique-Angleterre, la rencontre pour la troisième place dans cette Coupe du monde 2018 en Russie.

"La déception de la défaite contre la France est évacuée même si elle traine dans un coin de la tête. On revient dans le même stade de Saint-Petersbourg, mais on veut prendre la troisième place et terminer le Mondial sur une bonne note face aux Anglais. C’est important pour les joueurs, le staff et tout le pays. On veut tous revenir au pays avec la 3e place afin de faire une petite fête en Belgique avec tout le monde", a précisé Axel Witsel à notre micro ce vendredi.

Le médian belge pourrait égaler Jan Ceulemans au nombre de caps en équipe nationale s'il venait à jouer contre l'Angleterre. Le Diable de 29 ans fêterait sa 96e cap, seul Jan Vertonghen a fait mieux sous la vareuse noire-jaune-rouge (107 caps). "Ca me rend très fier", a souligné l'ancien joueur du Zenit Saint-Pétersbourg, qui retrouvera la ville où il a évolué entre septembre 2012 et janvier 2017. "Le moment que je retiendrai avec les Diables dans ma carrière ? Cette Coupe du monde. Je pense que j'ai atteint mon meilleur niveau en équipe nationale durant celle-ci."