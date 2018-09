Witsel : "On se doit d'essayer de gagner la Nations League"

Début août, Axel Witsel officialisait son retour en Europe du côté de Dortmund après une splendide Coupe du Monde. Depuis, le Liégeois se régale. En seulement trois rencontres, il a déjà mis le 'Mur Jaune' dans sa poche avec des prestations abouties, un but décisif et un retourné acrobatique. De quoi lui donner le sourire au moment de retrouver les Diables Rouges.

"On a eu une super Coupe du Monde. Tout le monde le sait, on en est conscients. Tout le monde dit qu'on a une superbe équipe et que ça aurait dû être pour nous.. c'est comme ça, c'est passé mais on en garde un super souvenir. Maintenant, tout le monde nous respecte et tout le monde sait qu'on a une grosse équipe. Personnellement, je suis super bien, je me sens bien. Je suis super content et heureux d'être de retour en Europe. Je suis prêt pour attaquer ces deux matches" avance le médian qui découvre la Bundesliga après un an et demi en Chine.

Ce nouveau challenge lui offre une seconde jeunesse. A 29 ans, Witsel a encore besoin de défi.

"Après la Coupe du Monde qu'on a faite, c'était le bon moment de signer à Dortmund. C'était maintenant ou peut-être jamais. Quand tu commences à atteindre la trentaine, après ça devient un peu plus compliqué. J'ai fait des bons débuts avec Dortmund et je vais essayer de continuer comme ça durant toute la saison, explique l'une des pièces maîtresses du dispositif de Roberto Martinez. C'est un club qui me convient bien. J'ai déjà eu la chance de marquer et de joueur à domicile devant le 'Mur Jaune'. C'était quand même impressionnant. C'est un club du top, notamment au niveau de l'organisation. Un peu à l'allemande. C'est sérieux mais en même temps familiale. Ça me convient très bien."

Souvent critiqué pour son manque de dynamisme et sa tendance à jouer beaucoup trop latéralement, le n°6 des Diables a mis tout le monde d'accord en Russie. Mobile, énergique, puissant, intelligent dans son placement et surtout dans son utilisation de la verticalité, Witsel a fait taire ses détracteurs. Un petit plaisir personnel.

"Je pense qu'on a vu pendant le Mondial, qui est la plus grande compétition et le plus haut niveau, que j'ai répondu présent, savoure-t-il avant de se plonger dans les futurs échéances des Diables avec qui il souhaite plus que tout décrocher un titre. On doit prendre la Nations League au sérieux. Même si c'est tout nouveau, on se doit d'essayer de la gagner. On est professionnels donc on se doit d'être concentrés à chaque match, que ce soit un match amical ou un match de Nations League."

Le coach national a appelé quatre nouveaux dans sa sélection. Un peu de fraîcheur.

"C'est bien de ramer un peu de neuf. On a un groupe qui n'est plus tout jeune donc c'est bien de pouvoir reprendre de nouveaux joueurs. Je pense qu'ils le méritent amplement. Nous, on est là pour eux, pour bien les intégrer. C'est assez facile d'entrer dans ce groupe, on est pas compliqués. Si on peut les aider, on le fera" assure-t-il.

Enfin, Witsel est également revenu sur la prolongation des contrats du sélectionneur et de Thierry Henry, promu T2.

"C'est bien de continuer avec le même coach, de ne pas encore avoir un changement. On a fait du très bon boulot avec lui et je pense qu'il a encore des choses à nous apporter. Pour moi, c'est une bonne chose qu'il reste. C'est bien aussi que Titi soit toujours parmi nous. Il a été important, il nous a apporté son expérience. Il est proche des joueurs. Maintenant, il va prendre plus de poids. Il va être plus impliqué dans les entraînements et au quotidien. Il le mérite. C'est bien pour nous."