Witsel: "On a créé notre propre histoire"

"C'est le top de ma carrière. En tant que footballeur professionnel on ne peut pas rêver mieux." Axel Witsel a sans doute parlé au nom de tous ses équipiers vendredi soir, quelques minutes après le succès des Diables rouges sur le Brésil.

"Joueur une demi-finale de Coupe du monde, c'est quelque chose de grandiose", a enchaîné le médian liégeois. "On est tous heureux car aujourd'hui, on crée notre propre histoire. On avait déjà montré contre le Japon que l'on était un groupe soudé. On a fait un grand match tactique et joué intelligemment. C'est comme cela qu'on a battu le Brésil.

"Maintenant on y est. On savoure et à partir de demain on récupère. Quand on est en demi-finale, on pense à la victoire et à rien d'autre", a conclu Witsel.