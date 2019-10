Axel Witsel - © RTBF

Witsel: "Je pense qu'on est complémentaires avec Praet" - Football - Diables rouges - 12/10/2019 Absent sur blessure face à Saint-Marin et contre l'Écosse en septembre, Axel Witsel a également passé son tour jeudi lors du match retour contre les Saint-Marinais. Il sera en revanche titulaire dimanche pour affronter le Kazakhstan. "Je n'étais pas content d'être absent au mois de septembre mais bon, il s'agissait d'une blessure. Ça ne me dérange pas tant que ça de ne joueur qu'un match sur deux. On va avoir un mois d'octobre-novembre assez chargé. C'était aussi l'opportunité de faire tourner", a confié Witsel à Vincent Langendries samedi en marge de l'entraînement des Diables sur la pelouse de l'Astana Arena. "Je me souviens en 2010 quand nous étions venus jouer ici. Ce n'est jamais facile. On n'a pas trop l'habitude de jouer sur synthétique. On va essayer de prendre nos marques et d'être prêt pour demain. L'important ce sera surtout de bien se reposer et d'avoir une nuit complète. On veut absolument être premiers du groupe." Axel Witsel a également commenté le choix de Martinez d'aligner Dennis Praet à ses côtés. "C'est bien. On verra ce que ça donnera. Je pense qu'on est complémentaires. Il n'y a pas de problème pour moi."