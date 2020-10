Witsel: "Je ne comprends pas pourquoi on continue à nous imposer des matchs amicaux"

Les Diables Rouges sont en Islande avec une mission. Gagner s'ils veulent espérer retrouver la 1re place de leur groupe de Nations League, après à la défaite de dimanche en Angleterre.

Roberto Martinez devra composer sans plusieurs titulaires dont Eden Hazard, Kevin de Bruyne ou encore Jan Vertonghen. Axel Witsel fera partie des plus anciens ce mercredi soir, pas de quoi perturber le joueur de Dortmund: " Ca fait longtemps que je suis là. Donc ce n’est pas parce que Kevin, Eden ou Jan ne sont pas là que que j’ai plus de responsabilités. Je suis toujours moi-même, qu’ils soient là ou pas. Je suis égal à moi-même sur le terrain et en dehors "

Ce mercredi l’ex-Standardman devrait se retrouver aux côtés de Youri Tielemans, dans une position plus offensive qu’à l'accoutumée.

" Avec Youri je peux me permettre d’être plus offensif et de jouer plus comme un numéro 8. Alors que quand je joue avec Kevin joue plus défensif dans une position de numéro 6 ".

Pour Witsel c’est le collecfit qui devra faire la différence ce mercredi face à l'Islande: " C’est vrai que quand Eden ou Kevin sont là c’est mieux. C’est plus facile. Mais on a le groupe qu’il faut pour faire la différence. Il faudra être patient. Il faudra les faire courir et mettre chaque occasion au fond. On reste sur une frustration avec la défaite en Angleterre. On n’a pas tout donné et on peut avoir des regrets d’avoir perdu contre une équipe qui n’était pas plus forte que nous ".

Axel Witsel a bouclé son interview avec un coup de gueule sur les matchs amicaux " Physiquement ce n’est pas facile entre le club et l’équipe nationale. Le programme en club est fort chargé et je ne comprends pas pourquoi on nous impose des matchs amicaux ce qui nous oblige à enchaîner trois matches de suite ".

Axel Witsel jouera ce mercredi avec les Diables face à l’Islande et samedi en déplacement avec son club Dortmund à Hoffenheim.