Witsel : "Je me sens de mieux en mieux dans cette équipe"

Très bon dans l’entrejeu lors de la large victoire des Diables Rouges face à la Tunisie, Axel Witsel a débriefé cette belle prestation "sur le plateau" de 'Place Diables Rouges'.

"On est tous contents après cette performance. On a bien abordé le match. On savait très bien que les Tunisiens allaient essayer de mettre la pression mais on a bien géré le match. On a été bon dans notre jeu et au final, on met 5 buts. C’est super pour tout le monde" s’est réjoui le n°6 belge.

Plus offensif que d’habitude, Witsel a joui d’une plus grande liberté tactique.

"J’ai pris du plaisir. J’essaie au maximum de joueur vers l’avant. Je pense que je monte en puissance. Je me sens de mieux en mieux dans cette équipe" avoue-t-il avant de se féliciter de pouvoir compter sur un buteur de la trempe de Romelu Lukaku.

"Il est en forme. On a besoin d’un Romelu comme ça. Il a tout. Il est costaud physiquement et il marque des buts facilement. En ce moment, ça rentre tout le temps. Il faut qu’il continue comme ça."

Maintenant place à une soirée en famille. Un moment de détente et de partage bien mérité.

"C’est important de profiter d’un moment avec la famille pour se ressourcer. Surtout après une belle victoire comme ça. On va passer un bon moment en rentrant à l’hôtel."