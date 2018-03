Witsel et le Tianjin Quanjian s'imposent en Champions League asiatique

Le Tianjin Quanjian a pris le dessus (4-2) sur les Coréens de Jeonbuk mercredi lors de la 4ème journée de la Champions League asiatique. Axel Witsel a joué toute la rencontre.

Les Chinois ont d'abord pris l'avantage à la 8ème minute grâce à Wang Yongpo sur un assist d'Anthony Modeste. Il se sont fait rejoindre dès la 37ème avec un but de Kim Shin-Wook. Après la pause, le Tianjin Quanjian a rapidement repris l'avantage (55') sur un but de Zhang Cheng mais à nouveau les Coréens sont revenus à la marque grâce à Adriano (68'), rentré quelques minutes plus tôt. En fin de match, Modeste a finalement libéré les siens en marquant à la 84ème. Alexandre Pato a enfoncé le clou dans le temps additionnel (90+3') et les deux équipes en sont restées là.

Jeonbuk reste premier du groupe avec 9 points mais essuie sa première défaite de la phase de poules. Witsel conserve sa 2ème place du classement avec 7 unités grâce à la contre-performance du club japonais de Kashiwa, qui, réduit à 10, s'est incliné face aux derniers du groupe, les Hongkongais de Kicthee (1-0). Les coéquipiers de Witsel se donnent donc un petit peu d'air. L'équipe de Kashiwa fait la mauvaise opération du jour et reste à 4 points. Enfin, Kitchee marque ses trois premiers points de la compétition.

Le 4 avril, Tianjin Quanjian affrontera les derniers de Kitchee et terminera la phase de poules contre Kashiwa le 18 avril.