Witsel: "Apprendre de cette expérience pour faire un Euro grandiose dans deux ans"

La journée de festivités sera longue pour les Diables rouges et le sélectionneur national Roberto Martinez. Première étape de la journée, une visite dans les locaux de l'Union Belge à deux pas de l'Atomium pour rencontrer et remercier toutes les personnes de la Fédération qui ont travaillé dans l'ombre ces derniers mois.

En sortant des installations de l'UB, les Diables et le coach espagnol ont été accueillis par quelques supporters mais aussi par nos troupes mobilisées pour vous faire vivre cette journée historique.

Yannick Carrasco: "On réalise qu’on a marqué l’histoire et on est heureux d'avoir accompli ça avec cette génération et espère que dans le futur on va pouvoir faire mieux."

Leander Dendoncker: "On ne se rend pas encore compte. Je ne réalise pas vraiment mais ça va venir plus tard."

Axel Witsel: "C'est important de pouvoir rencontrer nos fans et de pouvoir faire une grande fête. Ils le méritent car ils ont toujours été là pour nous. Ce qui va nous attendre à Bruxelles sera grandiose. Sera-t-on habillés comme cela au Palais de Laeken? Pas besoin de mettre un costard pour aller voir le roi."

"Il y a un petit goût amer car on sait qu’on est la meilleure équipe de ce Mondial. L’équipe qui gagnera ce soir ne sera pas meilleure que nous. On va apprendre de cette expérience pour le prochain Euro où l’on pourra faire quelque chose de grandiose."